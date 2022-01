Führerschein abgenommen: Fahrer fährt weiter

Kurz nach 23 Uhr am Sonntagabend haben Beamte des Polizeireviers Ellwangen einen Wagen gestoppt, der in Schlossberg die Straße Am Beiberg befuhr. Auf die Frage nach seinem Führerschein erklärte der 52-jährige Fahrer, dass er diesen gerade eben bei anderen Polizeibeamten abgegeben hatte.

Wie sich herausstellte, war der Mann kurze Zeit davor bereits von einer anderen Streifenwagenbesatzung kontrolliert worden. Ein Alkoholtest verlief positiv, weshalb der 52-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein war einbehalten worden, was ihn jedoch nicht davon abhielt, mit seinem Fahrzeug weiter am Straßenverkehr teilzunehmen. Der unbelehrbare Mann musste sich nun einer zweiten Blutentnahme unterziehen; die Schlüssel seines Fahrzeuges wurden ebenfalls sichergestellt.