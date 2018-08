Fußballtalk im Rahmen des Wirte- und Weinfestes

Für das Wirte- und Weinfest vom 3. bis 5. August hat sich der Förderverein des Bopfinger Fußballsports etwas Besonderes einfallen lassen. Am heutigen Freitag, 3. August, findet um 19 Uhr in der Schranne im Rathaus Bopfingen der „besondere Fußballtalk“ statt. Zu Gast ist der gebürtige Bopfinger Christof Kneer, Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Der Fußballexperte war bei der Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft in Südtirol und auch bei der Weltmeisterschaft in Russland dabei. Wie es nach der WM-Pleite um den deutschen Fußball steht und wie es jetzt weitergeht, können die Gäste an diesem Abend mit Christof Kneer diskutieren.