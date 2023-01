Frontalzusammenstoß: 31-Jähriger überschlägt sich mit Pkw

Ein 31-Jähriger ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen schwer verletzt worden.

Ein 58-jähriger Autofahrer war auf der Staatsstraße 2212 von Reimlingen kommend in Richtung Hohenaltheim unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve wollte er den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 63-Jährigen überholen. Dabei kam ihm der 31-jährige Pkw-Fahrer entgegen, wobei es zum Frontalzusammenstoß der Autos kam. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 58- Jährigen gegen den Sattelauflieger geschleudert. Dadurch schleuderte er über die Gegenfahrbahn und kam schließlich an der Böschung zum Stehen. Der Wagen des 31- Jährigen überschlug sich nach dem Aufprall und blieb mit dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Er begab sich selbst zum Arzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 14.500 Euro. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme komplett für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Reimlingen, Schmähingen und Nördlingen waren mit etwa 27 Einsatzkräften vor Ort und unterstützten bei der Verkehrslenkung und Säuberung der Straße.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Unfallverursacher vorher schon mehrmals überholt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die dazu Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden.