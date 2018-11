„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“ Mit diesem Zitat von Alt-Bundeskanzler Willy Brandt hat Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler bei der Gedenkfeier in der in der Aussegnungshalle des städtischen Friedhof am Sonntag die Bedeutung des Volkstrauertages in heutiger Zeit hervorgehoben. Rund 150 Bürger nahmen an der Gedenkfeier teil.

„Es fällt immer schwerer, am Volkstrauertag Trauer zu empfinden. Denn die Zahl derjenigen Menschen, die den Krieg noch selbst erlebt haben und seine Folgen tragen mussten, nimmt von Jahr zu Jahr immer weiter ab“, sagte Bühler bei der Gedenkfeier. Er betonte, dass die vergangenen 70 Jahre ohne Krieg die bislang „längste Friedensperiode“ seien, die der europäische Kontinent jemals erlebt hat. Trotzdem dürften die Menschen im Land niemals vergessen für welchen Preis dieser Frieden quasi erkauft wurde.

„100 Jahre nach Ende des ersten Weltkrieges und 70 Jahre einem noch folgenschwereren und verheerenden zweite Weltkrieg ist die jetzige Friedensphase ein Segen“, so Bühler weiter. Trotzdem sei die heutige Zeit „eine Zeit der weltweiten Krisen“, in der die Menschen „wachsam“ sein müssten gegenüber Gewalt, wachsendem Nationalismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit.

Bühlers Rede war eingebettet in einen ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrerin Godlind Bigalke und Pfarrer Hermann Rundel zelebrierten. Mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal auf dem Friedhof gedachten abschließend Bopfingens Bürgermeister Bühler und Richard Meitner vom VdK Bopfingen den Millionen Opfern der beiden Weltkriege und in den aktuellen Krisenregionen. Fahnenabordnungen der FFW Bopfingen, des TV Bopfingen, der Kolpingfamilie, des Liederkranzes Bopfingen und der Stadtkapelle Bopfingen umrahmten die Veranstaltung. Musikalisch begleitet wurde die Gedenkfeier zum Volkstrauertag vom Liederkranz Bopfingen, dem Posaunenchor Bopfingen und der Stadtkapelle Bopfingen.