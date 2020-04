Frau wirft Mann Bierflasche an den Kopf

Im Streit hat eine 35-jährige Frau einem 32-jährigen Mann eine Bierflasche an den Hinterkopf geworfen. Die Beiden waren am Freitagnachmittag am Schäfflesmarkt aus bisher unbekannten Gründen in einen handfesten Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung warf dann die Frau die Bierflasche. Der Mann erlitt eine Platzwunde und musste erst vor Ort vom Rettungsdienst und anschließend im Krankenhaus Nördlingen versorgt werden. Die renitente Frau wird wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Beide Streithähne waren erheblich alkoholisiert.