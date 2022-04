Frankfurt Jazz Trio in der Schranne

Das Frankfurt Jazz Trio gastiert am Freitag, 29. April, um 20 Uhr in der Bopfinger Schranne. Das Trio wurde 1998 von Thomas Cremer gegründet und präsentiert sein neues Programm „Our Favorite Things“ mit Werken amerikanischer Jazz-Größen, aber auch eigenen Kompositionen.

Das Trio besteht aus Thomas Cremer am Schlagzeug, Olaf Polziehn am Piano und Martin Gjakonovski am Bass. Alle drei Musiker sind gefragte Größen innerhalb der Jazzszene. Cremer spielte unter anderem mit Hans Koller, Bob Degen, Heinz Sauer, Uli Beckerhoff, Benny Bailey, Randy Brecker und Ack van Rooyen, leitete eigene Formationen und ist Mitgründer und Schlagzeuger der seit 1986 bestehenden Frankfurt Jazz Big Band.

Polziehn, 1970 in Ludwigsburg geboren, studierte an der Hochschule in Köln. Als Sideman arbeitete er bei TV- und CD-Produktionen in Europa und den USA mit Musikern wie Patti Austin, Bob Mintzer, Randy Brecker, Take Six, Till Brönner, Thomas Quasthoff, Jesse Davis, Bireli Lagrene und vielen anderen mehr. Seit 2008 ist er Professor für Jazz-Klavier an der Kunstuniversität Graz. Gjakonovski, geboren 1970 in Skopje, übersiedelte 1991 nach Köln, um an der renommierten Kölner Musikhochschule Jazz-Bass zu studieren. Darüber hinaus besuchte er Meisterkurse bei Reggie Workman, Arild Andersen, John Clayton, Mike Richmond und Eddie Gomez. Er war die letzten sieben Jahre festes Mitglied im Trio der Deutschen Jazzlegende Paul Kuhn.