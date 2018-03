„Frühjahrsmarkt“ im Schnee lockt Besucher

Der verkaufsoffene Sonntag auf dem Frühjahrsmarkt in Bopfingen hat trotz Schnee und Kälte mehrere Tausend Besucher in die Stadt und ihre Geschäfte gelockt. Heiße Getränke, leckere Bratwürste und jede Menge attraktive Schnäppchen vertrieben im Nu die trüben Gedanken.

Die großen Gewinner beim Frühjahrsmarkt in Bopfingen sind die vielen Einzelhändler in der Innenstadt von Bopfingen. „Das kühle Wetter da draußen lockt doch viele Besucher in die Geschäfte“, meint Diana Arnold von der Firma Arnold Haushaltswaren. Bei so vielen dekorativen Geschenkideen zu Ostern, hat der eine oder andere Gast gleich schon mal ein nettes Schnäppchen gemacht.

Auch die traditionelle Freizeitkünstlerausstellung im evangelischen Gemeindehaus hat von der überraschenden Wetterkonstellation profitiert. „So viele Aussteller und Besucher habe ich selten hier gesehen“, sagt Andrea Ziegler aus Bopfingen, die schon seit 11 Uhr, pünktlich zum offiziellen Beginn des Frühjahrsmarktes, durch Bopfingens Stadtmitte schlendert. „Aber jetzt wird es mir langsam kalt. Ich suche mir jetzt ein warmes Plätzchen und trinke eine heiße Tasse Kaffee“, sagt Ziegler.

Derweil ziehen Bürgermeister Gunter Bühler und der GHV-Vorsitzende Detlef Köhn von Geschäft zu Geschäft und loten die Stimmung unter den Einzelhändlern aus. „Die ist sehr gut, obwohl es draußen eher wie auf dem Nikolausmarkt aussieht“, so Köhn scherzhaft.

Danach müssen Bühler und Köhn noch die Gewinner der großen GHV-Verlosung aus dem Lostopf ziehen. Der erste und zweite Preis zum Beispiel sind je ein Gutschein über 750 beziehungsweise 500 Euro. Einzige Bedingung ist, dass die Hauptgewinner persönlich anwesend sein müssen.

In beiden Fällen hat das leider nicht auf Anhieb geklappt, was den nachfolgend gezogenen Gewinnern bestimmt ganz recht war. Fazit: Wenn das Konzept stimmt und genügend Alternativangebote im Warmen zur Verfügung stehen, dann können auch Kälte und Schnee einem Bopfinger Frühjahrsmarkt nichts anhaben.