Firma Bortolazzi spendet 4000 Euro an Bopfinger Schulen

Die Firma Bortolazzi Straßenbau hat auch in diesem Jahr auf Kundengeschenke verzichtet und bedachte vier Bopfinger Schulen mit Spenden. Walter Bortolazzi überreichte jeweils einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an die Werkrealschule Bopfingen, die Realschule Bopfingen, das Ostalbgymnasium sowie an den Förderverein „StartKlar“ der Bopfinger Stauferschule. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Schulen bedankte sich auch Bürgermeister Gunter Bühler für die Unterstützung.