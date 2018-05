Feuer steht im Mittelpunkt der Kunst

Normalerweise ist Feuer in einem Rathaus nicht erwünscht. In Bopfingen ist das anders. Hier zeigen die drei Künstler Heiner Wolf, Hendrik Mzyk und Oliver Rolf Sauter Kunst zum Thema Feuer.

Dabei hat jeder eine ganz eigene Herangehensweise an das Thema. Die Interpretation von Oliver Rolf Sauter ist überwiegend plastischer Natur. „Mich hat Feuer schon immer fasziniert und inspiriert. Feuer ist ein sehr zerstörerisches Element, das gleichzeitig auch Neues schafft“, so Sauter. Seine Werke tragen Titel wie „Ikarus“, „Phoenix“ oder auch „Feierdeifele“.

Sauter verbaut in seinen Werken Fundstücke aus Holz, die er bearbeitet. „Bei „Phoenix aus der Asche“ hat er zum Beispiel ein Loch in eine Holzplatte gebrannt, diese dann verputzt und anschließend mit weißer Acrylfarbe bearbeitet. Das Weiß soll die Asche symbolisieren.

Heiner Wolf macht neben Skulpturen auch Drucke. „Das muss man sich so vorstellen, wie wenn man dünne Papiertaschentücher bedruckt. Man weiß nie, was herauskommt“, sagt er. Die Werke sind so filigran, dass sie leicht kaputt gehen. Wenn sie aber gelingen, sind sie von unheimlicher Intensität.

Hendrik Mzyk nähert sich dem Thema aus einer ganz anderen Richtung, der Fotografie. Seine Bilder halten den Moment fest. Der muss nicht einmal direkt etwas mit Feuer zu tun haben. „Ich habe auch Bilder von Feuerwehrleuten beim Einsatz. Also von Leuten, die mit Feuer zu tun haben“, sagt Mzyk.

Die Kulturbeauftragte der Stadt Bopfingen, Sarah Lenz, sprach von der erschaffenden Realität der drei Künstler. „Beschäftigt man sich mit dem Thema Feuer einmal näher, befällt einen eine Art Ehrfurcht, Bewunderung und Dankbarkeit. Das Element Feuer ist nicht greifbar und doch allgegenwärtig“, sagte sie. Feuer stehe für Licht und Dunkelheit, für Liebe und Hölle, Kreativität und Naturgewalt. Feuer sei das Element, das die Evolutionsgeschichte des Menschen maßgeblich mit beeinflusst habe.

Zuerst war das Wasser

Die Ausstellung zum Thema Feuer im Rathaus ist nicht die erste, die sich mit den Naturelementen beschäftigt. Sie ist bewusst als Folgeevent zur H2O-Ausstellung zum Element Wasser geplant worden. Eingebettet in die Vernissage war eine multimediale Tanzeinlage mit Reka Kelemen, Schülerin an der Realschule und Mitglied des ungarischen Nationalteams der rhythmischen Sportgymnastik. Die Feuerwehr umrahmte das Event mit Blaulicht.

Im Anschluss lud Bürgermeister Gunter Bühler alle Gäste zu einem kleinen Imbiss in die Rathaus-Schranne mit Feuer-Lounge sowie Musik und Lightshow ein.

Die Ausstellung im Rathaus von Bopfingen ist bis 2. März für alle interessierten Gäste und Besucher während der offiziellen Öffnungszeiten zugänglich.