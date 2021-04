Wie befürchtet, war die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ravensburg am Donnerstag trügerisch: Wegen eines Übermittlungsfehlers beim Landesgesundheitsamt waren mehr als 130 neue Coronafälle zunächst nicht in die Statistik eingeflossen (die SZ berichtete). Am frühen Freitagmorgen hat das Robert-Koch-Institut das Ergebnis korrigiert. Die Inzidenz schnellte dadurch von zuletzt 126,1 auf 175,2 in die Höhe. Freitagabend lag der Wert nach einer Meldung des Landes dann sogar noch höher.