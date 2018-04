Farben machen die Welt bunter

Auch Schulen beteiligen sich am Programm der Rieser Kulturtage. Mit dem Kindermusical „Vierfarbenland“ begeistern die Schülerinnen und Schüler aus Bopfingen und Kirchheim ihre Zuschauer.

Eine farbenfrohe und fröhliche Aufführung bekamen die rund 150 Zuschauer in der Aula der Stauferschule in Bopfingen zu sehen. Die Mädchen und Jungen der Stauferschule und der Alemannenschule haben viele Wochen gemeinsam geprobt. Das fleißige Üben hat sich gelohnt. Während die Kinder der Stauferschule das Bühnenensemble stellten, beteiligte sich von der Alemannenschuleder Schulchor am gelungenen Auftritt. Die Freude an der Bewegung und Gesang war allen deutlich anzusehen. Das Publikum war begeistert.

Die musikalische und künstlerische Leitung hatten Rüdiger Backes (Stauferschule) und Anita Betzler (Alemannenschule). „Ich habe so etwas schon oft gemacht, aber das heute war doch etwas ganz Besonderes“, sagte Backes. Schulrektorin Sabrina Krakow lud im Anschluss alle zum Tag der offenen Tür an der Stauferschule ein. Die Besucher konnten Bastelarbeiten bewundern, an Spielangeboten teilnehmen oder es sich mit Kaffee und Kuchen bewirten lassen.

Die Aufführung des Kinder-Musicals in Bopfingen war Teil des Veranstaltungsprogramms der Rieser Kulturtage. Christine Götz vom Arbeitskreis Schulen bedankte sich für den Auftritt.