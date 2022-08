Ein 41-Jähriger stellte am Freitag sein Trekkingrad am Bahnhof verschlossen ab. Als er gegen 20.30 Uhr wieder zurück kam, stellte er fest das mehrere Teile am Fahrrad mutwillig beschädigt wurden. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 zu melden.