Für langjährige Treue ausgezeichnet

Noch vor der Corona-Krise hat der Vorstand der Bopfinger Bank Sechta-Ries gemeinsam mit der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Betriebsrat Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit von Mitarbeitern zur Genossenschaftsbank vorgenommen. Sie sprachen den Kollegen Dank und eine Anerkennung für ihre langjährige Verbundenheit zum Unternehmen aus. Als Würdigung erhielten die Jubilare vom Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Probst und der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Helga Sing Urkunden und Geschenke überreicht. Für 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Karl Strauß (Serviceberater) und für 30 Jahre Tätigkeit in der Bopfinger Bank Sechta-Ries Rolf Ehinger (Marktgebietsleiter Bopfingen) geehrt. Veronika Schmid (Innenrevision) und Julian Schwarz (Leiter Marketing/Vertriebscontrolling) können jeweils auf zehn Jahre im Unternehmen zurückblicken. In den Ruhestand wurden der Mitarbeiter Karl-Otto Reiter (Firmenkundenberater) nach 35 Dienstjahren und Alois Michel (Leiter der Geschäftsstelle Zöbingen) nach 46 Dienstjahren verabschiedet. Julian Graf wurde für den sehr erfolgreichen Abschluss des Studiums zum Bachelor of Arts Management & Finance beglückwünscht. Sarah Liebhaber hat erfolgreich das nebenberufliche Studium zur Bankfachwirtin (Frankfurt School of Finance & Management) abgeschlossen. Stefanie Krenauer hat den Kompetenznachweis VR-Wohnbaufinanzierungsberatung und Leonie Gentner den Kompetenznachweis Marktunterstützung Passiv im Bereich Privatkunden erbracht. Foto: Bopfinger Bank