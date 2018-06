Für Christina Stürmer gibt’s noch Karten

Mit der Österreicherin Christina Stürmer tritt am Freitag ein Superstar der deutschsprachigen Musikszene im Bopfinger Stadtgarten im Rahmen der Reihe „Summer Vibes“ auf. Einlass ist um 18 Uhr, ab 20 Uhr sorgt die Schwäbisch Gmünder Band Hensho mit deutschsprachigem Rock für steigende Temperaturen.

Danach ist Christina Stürmer an der Reihe. Die heute 35-Jährige stammt aus Linz in Oberösterreich. Sie schaffte 2003 mit dem Song „Ich lebe“ den Durchbruch. Zum Festivalgelände im Stadtgarten gibt es zwei Zugänge: Der eine liegt neben der Schranne, der andere gegenüber der Polizei am Burgstallweg.

Es sind noch Karten erhältlich. Vorverkaufsstellen sind in Bopfingen das Rathaus, das Handelsregal, die Ratsapotheke, das TUI-Reisecenter und Haushaltswaren Arnold. Tickets kosten im Vorverkauf 42, an der Abendkasse 47 Euro. Online sind sie unter ww.events-am-ipf.de erhätlich.´

