Führungen über Submissionsplatz

Am Sonntag, 11. Februar, bietet die Forst-Außenstelle Bopfingen Führungen für interessierte Waldbesucher über den Submissionsplatz Bopfingen im Aufhauser Staatswald an. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr stehen Mitarbeiter der Forst-Außenstelle für Fragen zur Verfügung und führen die Besucher in Gruppen über den Platz.

Dort lagern im Moment mehr als 2500 Festmeter Furnier- und Schneidehölzer von 30 verschiedenen Baumarten. Am einfachsten erreicht man den Platz, indem man von der Röttinger Höhe oder vom Parkplatz Michelfeld losgeht und der Beschilderung folgt. Allerdings wird vom Landratsamt darauf hingewiesen, dass das Befahren der Waldwege generell und speziell auch zum Submissionsplatz Privatpersonen nicht gestattet ist und mit einem Bußgeld geahndet wird. (ij)