Am Mittwochabend hat sich ein nackter Mann einer 55-jährigen Frau in exhibitionistischer Weise aufgelauert. Der Vorfall ereignete sich in der Waldstraße im Bopfinger Ortsteil Aufhausen. Der Unbekannte, der nur mit Turnschuhen bekleidet war, hielt kurz bei der Frau an und fasste sich an sein Geschlechtsteil. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung B29. Der Mann war etwa 55 Jahre alt und sehr schlank. Eventuell belästigte er noch andere Personen. Um Hinweise bittet das Polizeirevier Ellwangen, Rufnummer 07961 / 9300.