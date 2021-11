Eugen Abele zum Ehrenmitglied beim Tennis-Club Bopfingen ernannt

Nachdem die Generalversammlung beim Tennis-Club Bopfingen aufgrund von Corona im Frühjahr 2020 und 2021 nicht abgehalten werden konnte, sind die Mitglieder unter Einhaltung der 3G-Regel sowie der gültigen Hygienevorschriften jüngst auf die Tennisanlage in Bopfingen eingeladen worden. So konnte der Vorsitzende des Tennis-Club Bopfingen, Werner Tschunko, seit langer Zeit wieder zahlreiche Mitglieder und zu Ehrende im Clubhaus des TC Bopfingen zur Generalversammlung begrüßen.

Tschunko ließ die Saison 2021 Revue passieren. Neben der Verbandsrunde, auf die der Sport- und Jugendwart genauer einging, gab es als einzige Veranstaltung das Leistungsklassenturnier Ipf-Cup, der wieder ein Erfolg war. Ein Dankeschön ging auch an Helmut Sing für die Platzinstandsetzung sowie seine tägliche Arbeit, Mühe und Zeit, die er in die Tennisplätze steckt. Damit die Tennisanlage schön bleibt, werden in den nächsten Wochen bauliche Renovierungsarbeiten an der Treppe und Terrasse und der Bau einer Tribüne stattfinden.

Sportwart Daniel Tschunko blickte auf eine erfolgreiche Saison 2021 zurück. Die Damen zwei stiegen in die Bezirksstaffel eins auf. Die Damen eins waren Gruppensieger in der Bezirksoberliga, aber sie haben das Relegationsspiel in die Verbandsliga ganz knapp mit 4:5 verloren. Die SPG der Damen 50 mit Zöbingen belegten 2019 den ersten Platz, sind aber aufgrund von Corona 2020 und 2021 nicht mehr angetreten.

Die Herren 60 hatten krankheitsbedingt eine schwere Saison und stiegen in die Württembergliga ab. 2022 ist geplant, dass sie in die Altersklasse zu den Herren 65 wechseln. Die Herren zwei erkämpften sich souverän den Aufstieg in die Bezirksklasse zwei und die Herren eins erreichten einen zweiten Platz in der Bezirksoberliga. Auch die Hobby-Mannschaft hatte wieder Spaß an der Spielrunde.

Jugendwart Christoph Leuze war sehr enttäuscht, da aufgrund von Corona nur eine Juniorinnen U18 Mannschaft an der Verbandsrunde teilnehmen konnte. Für viele Kinder und Jugendliche war es nicht möglich, nach so langen Pausen, in denen kein Training erlaubt war, an den Verbandsspielen teilzunehmen. Aber erfreulich isei, dass im Winter wieder viele Kinder und Jugendliche beim Tennis-Training dabei sind.

Der nächste Tagesordnungspunkt waren die Wahlen – die komplette Vorstandschaft stellte sich wieder zur Wahl zur Verfügung. Zudem konnten für den Beirat junge Mitglieder dazu gewonnen werden. Die restliche Vorstandschaft mit dem Vorsitzenden Werner Tschunko wurde im Amt einstimmig bestätigt und wiedergewählt.

Als letzten Punkt konnte der TC Bopfingen seine langjährigen Mitglieder ehren. Es konnten nicht alle, aus teils gesundheitlichen Gründen, die Ehrung persönlich entgegennehmen. Auch bei den Ehrungen wurde aus den Jahren 2020 und 2021 geehrt. Der Tennis-Club hat sehr viele Mitglieder, die dem TC schon lange Zeit verbunden sind. Außerdem wurde erwähnt, dass Stefan Arnold mit Familie seit Jahren den Tennisclub Bopfingen mit Sponsoring unterstützt.

Nach den Ehrungen gab es noch eine Überraschung für Kassenprüfer Eugen Abele – er war 25 Jahre Schatzmeister und 19 Jahre zweiter stellvertretender Vorsitzender beim Tennis-Club Bopfingen. Aufgrund seiner Verdienste und Arbeit beim Neubau 2003 des TC Bopfingen ernannte die Versammlung Eugen Abele zum Ehrenmitglied.