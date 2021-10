Erfolgsautorin Gaby Hauptmann liest in Bopfingen

Die Erfolgsautorin Gaby Hauptmann kommt mit Ihrem neuen Buch „Unsere allerbeste Zeit“am 8. Oktober um 19 Uhr ins katholische Gemeindehaus nach Bopfingen.

Karten sind zu einem Preis von 13 Euro im Rathaus Foyer, im Bücher- und Handelsregal oder im TUI Reisebüro zu erwerben. Für Online-Tickets, die unter www.events-am-ipf.de zu erwerben sind, fallen zusätzliche Vorverkaufsgebühren an. Ein 3G-Nachweis ist erforderlich.

Kurz zum Inhalt: Eigentlich hat Katja alles, was Frau braucht: ein gemütliches Apartment mitten in Hamburg, einen tollen Job, Freunde, bei denen sie sich aufgehoben fühlt. Aber als ihre Freundin Doris anruft, um ihr zu erzählen, dass sie zu Hause gebraucht wird, bricht Katja alle Brücken ab. Kurzerhand zieht sie zurück in ihre alte Heimat, um näher bei ihrer Mutter sein zu können, deren Demenz nicht mehr zu leugnen ist. Der Umzug wird für Katja auch eine Reise in die Vergangenheit, zu ihrer besten Freundin und alter Liebe - und gestaltet sich abenteuerlicher, als sie sich das vorgestellt hatte...