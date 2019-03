Die Theatergruppe des Liederkranzes Unterriffingen hat wieder einmal den Nerv ihres Publikums getroffen. Die Komödie „Polizeiwache 007“ kam bei der Premierenaufführung am Samstagabend in der Steigfeldhalle zumindest bestens an, was fraglos auch an der starken darstellerischen Leistung der Akteure auf der Bühne lag.

Von Petra Blankenhorn und Uwe Weiland geschminkt und in Szene gesetzt, wuchsen die Unterriffinger Laiendarsteller bei der Premiere über sich selbst hinaus und mussten – zur Gaudi des Publikums – das Stück mehrfach aufgrund eigener Lachanfälle unterbrechen. Das ist Laientheater „par excellence“ für das die Unterriffinger von ihrem Publikum so geliebt werden. „So eine tolle, positive Reaktion des Publikums entschädigt für all die Arbeit, die hinter solch einem Projekt steckt“, freute sich später Hubert Pfeilmeier, der in Unterriffingen für die Technik zuständig ist.

Und die Schauspieler? Sie genossen sichtich den großen Applaus nach der Vorstellung. Neben den kleinen Lachpausen und einigen auch für die Souffleusen Karin Dambacher und Anja Kuchler überraschenden, neuen Textpassagen, hatten sie allen Grund auf ihre Leistung stolz zu sein.