Elf Sternsinger der Sankt-Antonius Gemeinde Baldern machten sich am 4. und 5. Januar auf, um den Segen Gottes und somit auch Freude, Licht und Frieden in jedes Haus der Gemeinde zu tragen. In diesem Zuge sammelten die Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 16 Jahren stolze 1087 Euro für benachteiligte und arme Kinder in der Welt.