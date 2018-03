Einen solchen Zuschauerandrang für das Musical „Freude“ haben Chorleiterin Silke Kemnitzer und Dirigentin Birgit Minder nicht erwartet – schon kurz nach der Öffnung füllte sich die Römerhalle. Silke Kemnitzer bedankte sich beim bunt gemischten Publikum, dass sich nach dem gelungenen Auftritt mit Zugaberufen und Applaus revanchierte.

Nach einer Intrade durch den Musikverein Riesbürg und einer humorvollen Begrüßung durch Pfarrer Stanislaus Wojaczek zogen die Sänger, angeführt vom Grundschulchor, in die Römerhalle ein. Ein imposantes Bild und tolles Symbol für das Miteinander aller Riesbürger Musikschaffenden. Egal ob Grundschulchor, Cantabile-Chor, Katholischer Kirchenchor, katholischer Frauenbund, Seniorenkreis oder der Musikverein Riesbürg. Alle vereinte die Liebe zur Musik und das Ziel, neben dem Weihnachtssingen ein weiteres gemeinsames Konzert zu etablieren.

Die Themen Wertevermittlung, Schönheit, der Natur, Liebe und Freundschaft wurden vom Komponisten Kurt Gäble in Lieder mit Ohrwurmcharakter verpackt. Und so wurden die Besucher schon mit der Ouvertüre mitgenommen in die Zauberwelt des Musicals. Dazu die einfühlsame Stimme von Erzähler und Grundschuldirektor Eberhard Geiger und bestens aufgelegte Akteure. Egal ob das beschwingte „Er hat ein vollautomatisches Haus“, das bluesig-traurige „Ich verkaufte meine Freunde“, das romantische Liebeslied „Wir haben gefunden“, die fröhlichen „Sieh die Blumen“ oder „Riech die Waldluft“ sowie das mitreisende „Es macht Spaß – Vergiss es nie“. Die Texte, die Musik, die Leistung aller Akteure schaffte ein im Sinne des Musicals geprägtes Wir-Gefühl.

Da sangen nicht nur die Sänger auf der Bühne. Auch im Publikum sangen nicht nur Kinder laut mit. Ohne die Leistung der hervorragenden Sänger und Solisten Verena und Silke Leitner sowie Michael Janku schmälern zu wollen – die heimlichen Stars waren der Grundschulchor und die „Rap-Kids“ Paul Kohler, Emilia Pflanz, Fabian Brenner und Lea Schüler. Ohne Lampenfieber, stilecht mit Basecap, Sonnenbrille und coolen „Moves“ begeisterten sie mit ihrem Rap die Besucher – klar, dass hier eine Zugabe gewünscht wurde.

Die Riesbürger Musikschaffenden mit „Freude“ – ein gemeinsames Projekt einer gesamten Gemeinde und eine Erfolgsgeschichte die gerne wiederholt werden darf. Nicht nur weil auch die „Radio 7 Drachenkinder“ davon profitieren. Am meisten profitierte dadurch die Ortsgemeinschaft die das Projekt durch das freundschaftliche Miteinander umsetzte.