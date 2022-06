Entwarnung: Schimmel in der Schule soll nicht gesundheitsgefährdend sein

Nach Vorliegen der Analyseergebnisse des beauftragen Labors und nach Bewertung durch die für die Schimmelsanierung eingeschaltete Fachfirma geben die Stadt Bopfingen und der Schulverband Stauferschule vorläufig Entwarnung. Beim festgestellten Schimmel in der Stauferschule und der Grundschule Schloßberg handele es sich um sogenannten Schwarzschimmel (Cladosporium cladosporioides), gibt die Stadtverwaltung bekannt.

Diese Schimmelart sei nicht toxisch und grundsätzlich nicht gesundheitsgefährdend. In Einzelfällen könne es jedoch individuell zu Reaktionen kommen, die häufig Allergiesymptomen ähnelten.

Bei erfolgreichem Verlauf der Schimmelsanierung und einer abschließenden positiv verlaufenden Messung der Raumluft kann der Schulbetrieb laut Stadtverwaltung voraussichtlich mit Abschluss der Pfingstferien am 20. Juni in beiden Schulen wieder aufgenommen werden.

Bei Bauarbeiten im Zuge der Sanierung der Stauferschule sei beim Rückbau der abgehängten Decken Schwarzschimmel entdeckt worden, der sich voraussichtlich im Bereich eines alten Wasserschadens gebildet hatte. Von diesem baulichen Herd aus seien die Schimmelsporen durch Personen, die sich im Gebäude bewegten im gesamten Gebäudekomplex verbreitet worden, gibt die Stadt bekannt.

Auf diesem Weg sei der Schimmel auch in die Stauferhalle und die Grundschule Schloßberg gelangt. Weder in der Grundschule Schloßberg noch in der Stauferhalle wurden laut Stadt nach eingehender Prüfung weitere bauliche Schimmelherde festgestellt.

Umgehend nach Entdeckung des Schimmels sei eine Probenentnahme durch ein Fachlabor erfolgt und die Schimmelsanierung sofort angeordnet worden, um den Schulbetrieb schnellstmöglich wieder aufnehmen zu können. Die Kosten für die Schimmelsanierung belaufen sich nach Angaben der Verwaltung auf etwa 180 000 Euro. Als Vorsichtsmaßnahme wurden beide Schulen und die Stauferhalle durch die Stadt Bopfingen umgehend vorläufig gesperrt.

Ab 13. Juni sollen erste Messungen der Raumluft vorgenommen werden. Verlaufen diese sogenannten „Freimessungen“ positiv, kann der Schulbetrieb mit Ende der Pfingstferien am 20. Juni wieder aufgenommen werden. Lediglich die Stauferhalle bleibt darüber hinaus zunächst für kurze Zeit noch gesperrt, weil dort die zu reinigenden Gegenstände zwischengelagert werden, so die Stadtverwaltung abschließend.