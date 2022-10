Enthüllung der Gerd Müller-Statue steht bevor

Die Stadt Nördlingen hat erneut dazu eingeladen, bei der Enthüllung der Gerd Müller-Statue am 3. November dabei zu sein. Ab 18 Uhr finde die feierliche Übergabe am Eingang zu „seinem Viertel“ in der Nördlinger Altstadt, Einmündung Herrengasse in die Bergerstraße, statt.

„Es würde uns sehr freuen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger, Fußballbegeisterte und Gerd-Müller-Fans bei der feierlichen Enthüllung der Statue mit dabei wären“, wird Oberbürgermeister David Wittner in einer Pressemeldung zitiert.

Die Stadt hatte im Vorfeld Größen des Fußballs eingeladen. Darunter beispielsweise Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, die Führung des DFB sowie des FC Bayern. Auch mit der Witwe sei man im Austausch, sagte Christina Atalay, Pressesprecherin der Stadt, im Gespräch Anfang Oktober.

Zugesagt hätten bereits beispielsweise Sandro Kirchner, Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands, sowie „mehrere ehemalige Profi-Fußballer, die gemeinsam mit Gerd Müller Erfolge gefeiert haben“, schreibt die Stadt.

Wer damit aber gemeint ist, dazu äußert sich Atalay auf Nachfrage nicht. Sie bittet um Verständnis, dass die Stadtverwaltung derzeit keine weiteren Namen nennen könne.

Zur Sicherheit der Zuschauer sei der gesamte Bereich ab dem Weinmarkt bis hin zum Platz an der Ecke Herrengasse-Bergerstraße von 16 Uhr bis mindestens 19 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungen seien dann aber ausgeschildert.