Ensemble schlagartig tritt auf

Das Percussionensemble schlagartig der Musikschule Bopfingen präsentiert am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr in der Schule am Ipf in Bopfingen Powerpercussion, Trommel- und Malletkunst. Unter dem Motto „Querbeet“ nehmen die Schlagwerker ihr Publikum mit auf eine musikalische Weltreise. Das Repertoire reicht von lateinamerikanischer über asiatische bis hin zu afrikanischer Musik. Das Ensemble schlagartig wurde 2015 von dem Schlagzeuger Alfred Ruth gegründet. Die Ensemblemitglieder sind Schüler der Schlagzeugklasse des erfahrenen Musikpädagogen, der das Ensemble leitet. Die Mitspieler sind Leander Brune, Benjamin Engel, Max Huber, Fabian Janotte, Niklas Maier, Benedikt Maier und Elias Müller. Foto: privat

Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten. (ij)