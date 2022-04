Endlich wieder Volksfeststimmung: Die Ipfmesse ist scharf geschaltet

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause soll es im Sommer endlich wieder Volksfeststimmung in Bopfingen geben. Bürgermeister Gunter Bühler ist sehr zuversichtlich, dass die Region die Ipfmesse feiern kann, wie man sie gewohnt ist, inklusive Fest- und Gewerbezelten, Schaustellern, Umzug und Krämermarkt.

Auch eine Countdownparty soll es wieder geben. Als Stargäste dürfen sich alle Partywilligen in diesem Jahr auf Stefanie Hertel und die Dorfrocker freuen.

Für den Verwaltungschef ist es ein klares Signal für die Ipfmesse 2022, dass am Donnerstag, 14. April, der Vorverkauf für die Countdownparty am 30. Juni beginnt. Das größte Volksfest der Region sei nun scharfgeschaltet, so Bühler. Dennoch ist die Corona-Pandemie noch nicht vorüber und der brutale Angriffskrieg des russischen Präsidenten auf die Ukraine legt seinen Schatten auch über die Ostalb.

Es gebe natürlich einige Unwägbarkeiten, auf die man möglicherweise kurzfristig und flexibel reagieren müsse, doch die Vorfreude sei da und er sei sehr positiv gestimmt, dass man in diesem Sommer wieder gemeinsam feiern könne.

Was der Bürgermeister nicht möchte, sind „faule Kompromisse“. Die Ipfmesse müsse vollumfänglich möglich sein, sonst sei es nicht die Ipfmesse, betont Bühler. Seiner Absicht nach muss es möglich sein, dass die Festgäste ohne Maske und Abstandsregeln zusammen feiern können. Er verweist dabei auch auf die Indzidenz, die im Sommer immer sehr niedrig sei. Deshalb ist Bühler sicher, dass einer gewohnten Ipfmesse nichts im Wege steht.

Ein Schlager-Star im Rockgewand kommt nach Bopfingen

Seit 2011 ist dem größten Volksfest der Region, das immer von Freitag bis Dienstag stattfindet, die sogenannte Countdownparty vorgeschaltet, mit der die Vorfreude noch einmal richtig angeheizt werden soll. Regelmäßig geben sich dabei bekannte Party- und Schlagersänger die Klinke in die Hand. Diesmal wird Stefanie Hertel mit ihrer Dirndl-Rock-Band nach Bopfingen kommen. Hertel wird ihren Gästen aber keine klassischen Schlager präsentieren, ihr Auftritt soll rockiger als gewohnt ausfallen.

Ursprünglich war Melissa Naschenweng angedacht, doch wegen der Ausfälle bedingt durch die Corona-Pandemie, kam es zu Verschiebungen, sodass die österreichische Sängerin wahrscheinlich im kommenden Jahr auf der Countdownparty auftreten wird. Wer nicht so lange warten möchte, sollte sich die 750-jahr-Feier des Bopfinger Teilorts Kerkingen Ende Juni im Kalender notieren. Auch wird Naschenweng auftreten.

Gunter Bühler und seine Kulturbeauftragte Victoria Schrödersecker sind überzeugt, mit Stefanie Hertel den passenden Star für die Countdownparty engagiert zu haben. Die sei mindestens genauso gut wie Naschenweng und in Deutschland wesentlich bekannter, so Schrödersecker.

Neben Hertel treten zudem die Dorfrocker auf. „Die kennt mittlerweile jeder“, erklärt die Kulturbeauftragte. Ihre Lieder könne daher jeder mitsingen. Darüber hinaus werden Geri der Klostertaler, Micha von der Rampe sowie Antonia aus Tirol nach Bopfingen kommen. Micha sei schon vor drei Jahren auf der Countdownparty gewesen und habe mit seiner blauen Tuba für eine super Stimmung gesorgt. Er freue sich, wieder zur Ipfmesse zu kommen, so Schrödersecker. Das programm steht übrigens unter dem Motto „Alpen-Rock meets Ipfmess-Pop“.

Wenn Ipfmesse ist, muss unser Festzelt stehen. Ohne das ist es keine richtige Ipfmesse. Ipfmess-Festzeltwirtin Martina Senz

Die Countdownparty wird wieder von Sponsoren aus der Region gefördert: Der Bopfinger Bank Sechta Ries, dem Unternehmen VAF sowie dem Energieversorger EnBW ODR. Seit der ersten Countdownparty sei die Bopfinger Bank mit dabei, betont Vorstand Franz Zekl.

Das Sponsoring solle ein kleines Dankeschön an die Menschen in der Region sein, von denen die Bank lebe. Auch Martina Stark von VAF freut sich schon „riesig“ auf die Ipfmesse. „Wenn man mal einen Tag nicht hingeht, fehlt iregndwas“, so Stark. Heidrun Benedikter von der EnBW ist überzeugt, dass man Traditionen leben müsse. Deshalb sei der Energieversorger seit sieben Jahren bei Ipfmesse dabei.

Zur Ipfmesse gehört natürlich vor allem das Festzelt, das wie in den Jahren zuvor von Dirgenheimer Gastronomen Martina und Andreas Senz betrieben wird. Man gehe von einem vollumfänglichen Zeltbetrieb aus, sagt Bühler. Sollte es dennoch Probleme wegen Corona gebe, müsse man sich zusammensetzen und schauen, wie man das Problem lösen könne.

Doch genau wie der Schultes ist Martina Senz überzeugt, dass der Zeltbetrieb ohne Einschränkungen stattfinden kann. „Wenn Ipfmesse ist, muss unser Festzelt stehen. Ohne das ist es keine richtige Ipfmesse“, sagt die Gastronomin, die mit dem Kreuz & quer und dem Riesling auch Gaststätten in Bopfingen und Nördlingen betreibt. Manche hätten bereits einen Tisch im Festzelt reserviert.

So ist die Stimmung unter den Schaustellern

Auch Fahrgeschäfte und der Krämermarkt dürfen auf dem Fest nicht fehlen. Ipfmess-Managerin und Bopfingens Stadtkämmerin Marina Gerner berichtet, dass die Stimmung unter den Schaustellern besonders positiv sei. Es seien nur noch wenige Plätze verfügbar. Alle würden sich freuen, dass man die Ipfmesse durchführen wolle.

Bühler versteht das Ja zur Ipfmesse auch als eine Art Signalschuss für andere Feste in der Region. Er geht davon aus, dass vom 1. bis 5. Juli wieder zahlreiche Besucher nach Bopfingen strömen. Er geht aber auch von deutlichen Preiserhöhungen wegen der derzeitig sehr hohen Energie- und Rohstoffpreise aus.

Und natürlich soll es wieder ein Ipfmess-Festbier geben, das wie in den Jahren zuvor von der Brauerei Fürst Wallerstein gebraut wird. Auch im Handel soll es wieder erhältlich sein. Gunter Bühler hofft darauf, dass das Bier wieder traditionell in Bügelflaschen abgefüllt wird.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Brauerei erstmals für die gewöhnlichen Euro-Flaschen entschieden, was den Unmut zahlreicher Bopfinger und auch des Bürgermeisters nach sich zog. Bühler erwägt sogar eine Umfrage auf der Homepage der Stadt, bei der abgestimmt werden kann, ob das Bier wieder in Bügelflaschen verkauft werden soll.

Hier gibt es die Tickets

Die Countdownparty findet am Donnerstag, 30. Juni, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Das Ticket kostet 20 Euro pro Person. Tickets gibt es am Donnerstag, 14. April, zwischen 18.30 und 20 Uhr in der Schranne im Rathaus. Ab Samstag, 16. April, kann man die Karten im Rathaus, in der kleinen Schusterwerkstatt, im TUI-Reisebüro, in der Ratsapotheke sowie in den Gaststätten der Famiie Senz kaufen.