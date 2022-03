EnBW ODR und Bortolazzi Straßenbau wollen für schnelles Internet am Ipf sorgen

In einer Bau-Arbeitsgemeinschaft wird derzeit der geförderte Breitbandausbau der Stadt Bopfingen vorangetrieben, sodass gemäß der Planungen ab Spätherbst 2023 alle Bürgerinnen und Bürger über schnelles Internet nach modernem Standard verfügen sollen. Zudem ist es eine Premiere für den heimischen Energieversorger EnBW ODR und die Tochterfirma Netze ODR. Statt Gas und Strom liefert das Unternehmen mit Sitz in Ellwangen jetzt erstmals Dienstleistungen im Rahmen einer Bau-Arbeitsgemeinschaft. In der sogenannten „ARGE“ mit der Baufirma Bortolazzi treibt die EnBW ODR die umfassenden Glasfasernetzpläne der Stadt Bopfingen voran.

Die Maßnahme im Stadtgebiet Bopfingen wird laut ODR zu 50 Prozent vom Bund gefördert und zu 40 Prozent vom Land Baden-Württemberg mitfinanziert.

Die ODR und Bortolazzi erhielten bei der Ausschreibung nach einer gemeinsamen Bewerbung vom Bopfinger Gemeinderat den Zuschlag und fungieren bei der Umsetzung wie ein Generalübernehmer. Die Kooperation betreut das Breitbandprojekt von der Planung über die Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme, die für November 2023 geplant ist. Die ARGE verbaut dabei ein Gesamtvolumen von insgesamt etwas mehr als 16 Millionen Euro.

Die EnBW ODR übernimmt innerhalb der Kooperation die notwendigen Ingenieurleistungen. Dazu gehören auch die aufwendigen Planungen, die Einblas- und Spleißarbeiten beim großflächigen Leitungsausbau sowie die Dokumentation des Bauvorhabens.

Die Tiefbauarbeiten übernimmt Firma Bortolazzi. „Gemeinsam mit einem starken Partner aus der Region bringen wir unsere langjährigen Breitbanderfahrungen gerne mit in die ARGE und das Großprojekt ein“, sagt ODR-Vorstand Sebastian Maier. Das Ziel sei eine „kompakte und pragmatische Projektierung als nachhaltiger Beitrag zur modernen Infrastruktur in Bopfingen“.

Die konkreten Vorbereitungen laufen bereits. Der erste Spatenstich ist für den Frühsommer geplant. In Bopfingen und fast allen Teilorten wird dann das schnelle Internet ausgebaut. Schnelleres Surfen ohne „weiße Flecken“ bei der Internetversorgung ist dann voraussichtlich ab Ende 2023 möglich. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das unserer vor Ort verwurzelten ARGE mit der EnBW ODR entgegengebracht wird“, erklärt Geschäftsführer Alois Thorwart für die beteiligte Baufirma aus Bopfingen. Dort befindet sich auch das Projektbüro der ARGE-Partner.