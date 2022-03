Emotionaler Abschied bei der Kerkinger Feuerwehr

Ein emotionaler Abschied hat im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Kerkingen gestanden. Klaus Kurz wurde nach 35 Jahren als Gesamtwerkkommandant verabschiedet.

Zum Anfang der Versammlung berichtete Abteilungskommandant Herdeg von zwei einsatzreichen Jahren. 2020 waren es zwölf und 2021 21 Einsätze, somit traf sich die Feuerwehr Kerkingen auch in der Corona Zeit 33-mal. Ein geregelter Übungsbetrieb konnte nicht stattfinden, sodass etwa auch die Gruppenführer Lernvideos am Fahrzeug gedreht hatten und den Kameraden übers Netz zur Verfügung stellten.

In Kleingruppen konnte dann nach Lockerungen im Sommer wieder geübt werden. Dies war notwendig, da Kerkingen nach einem rund zweijährigen Beschaffungsprozess am 22. Februar 2020 ein nagelneues LF 10 bei der Firma Rosenbauer in Luckenwalde bei Berlin abholen konnte. Dafür Dankte Herdeg allen Beteiligten und der Stadt Bopfingen für die Unterstützung bei der Beschaffung des Fahrzeuges. Komplettiert wurde der Fuhrpark in Kerkingen durch einen neuen MTW, der am 17. Juni 2020 abgeholt werden konnte.

Nach 20 Jahren Dienst als Abteilungskommandant wurde Matthias Herdeg für weitere fünf Jahre einstimmig gewählt. Wiedergewählt wurde auch sein Stellvertreter Michael Holzhofer sowie ein neuer zweiter Stellvertreter, Stefan Uhl. Gerhard Ziegler wurde nach fünf Jahren Amtszeit als zweiter Stellvertreter verabschiedet. Er steht aber weiterhin als Atemschutzgerätewart zur Verfügung.

Befördert wurden Florian Wohlfrom und Ziegler Maximilian zum Oberfeuerwehrmann und Jakob Moritz und Bühlmeyer Joachhim zum Hauptfeuerwehrmann. Michael Holzhofer wurde Oberlöschmeister.

Zum Schluss der Versammlung ging Matthias Herdeg auf die Leistungen und den Lebenslauf von Klaus Kurz ein, der das letzte Mal als Gesamtwehrkommandant in Kerkingen dabei war. 46 Jahre ist er in der Feuerwehr, 35 Jahre davon Gesamtwehrkommandant.

Unzählige Beschaffungen, Übungen und Sitzungen hat Klaus Kurz begleitet. Durch seinen Einsatz im Bezug auf Fördergelder, aber auch seine Art hat die Kerkinger Wehr zu dem gemacht, was sie heute ist. Dafür und für die Führungsunterstützung ihm gegenüber in den letzten 20 Jahren dankte Herdeg Kurz.

Mit den Satz „Ein großartiger Chef ist schwer zu finden, es ist hart, ihn gehen zu lassen, aber es ist unmöglich, ihn zu vergessen“ verabschiedete Matthias Herdeg Klaus Kurz unter stehenden Ovationen aus Kerkingen.