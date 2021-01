Ellwanger Landtagskandidat: Hier fühlen sich die Tiere „sauwohl“

Beim Besuch von Andreas und Lukas Schmidle in Kerkingen hat sich Franz Josef Grill einen Einblick in einen hochmodernen landwirtschaftlichen Betrieb verschafft. Die Schweinezucht setze Maßstäbe in Sachen Fortschrittlichkeit, teilt Ellwanger Landtagskandidat der Freien Wähler mit.

Durch den Einsatz modernster Technik und viel Know-how gelinge es den Schmidles heute schon, zukünftige Auflagen des Tierwohls zu erfüllen, heißt es. Durch neue Ideen im Bereich Futtertechnik, Platzangebot, Belüftung und Temperierung sowie Hygiene würden das Wohl der Tiere und die Effizienz des Betriebs gesteigert. Beim Rundgang durch die Ställe durfte sich Grill, wie er betont, selbst davon überzeugen, dass sich die Tiere vom Ferkel bis zum Eber, „sauwohl“ fühlen. „Hier entstehen regionale Produkte auf Topniveau.“

Ferner meint der Landtagskandidat, dass die vorherrschende Subventionsstragie nicht ausreicht, um die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betrieb in Zukunft zu erhalten. Sie hielten sich an strenge Auflagen und hätten hohe bürokratische Hürden zu überwinden, damit die Regale in den Supermärkten und dadurch die Kühlschränke in allen Haushalten stets gut gefüllt seien. Ergo: „Unsere Landwirte verdienen es, für ihre tägliche harte Arbeit, von der wir alle abhängig sind, fair bezahlt zu werden. Hierfür muss die Politik sorgen und ich möchte mich für die Landwirte der Ostalb in Stuttgart einsetzen.“