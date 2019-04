Elektriker verletzt sich bei Arbeitsunfall schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein Elektriker in Nördlingen zugezogen.

Der Mann arbeitete am Donnerstag gegen 15.20 Uhr bei einer Firma in der Wemdinger Straße an dem Sicherungskasten eines Trafohauses. Dabei brachte er spezielle Messgeräte an dem Transformator an, wobei es wohl zu einem Kurzschluss mit Licht- und Feuerbogen mit entsprechender Hitzeentwicklung kam. Der Panzersicherungskasten begann zu brennen. Dabei wurde der 55-jährige Arbeiter an Händen und im Gesichtsbereich verletzt. Er wurde mit Verbrennungen dritten Grades mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Durch den Kurzschluss war kurzfristig die Stromversorgung innerhalb der Firma unterbrochen. Der dabei entstandene Sachschaden wurde mit rund 50 000 Euro beziffert. Die Kripo Dillingen hat zuständigkeitshalber die Ermittlungen zu dem Betriebsunfall aufgenommen, ein Drittverschulden konnte dabei vor Ort bereits ausgeschlossen werden. Ob dabei auch alle Vorschriften zur Unfallverhütung eingehalten wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes wird im Laufe der kommenden Woche ebenfalls hinzugezogen.