Eine Plattform zum Austausch und zur Mitbestimmung

Das Recht, informiert zu werden, seine Meinung zu äußern, mitzusprechen und mit zu entscheiden, wenn es um die eigenen Belange geht, ist seit Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Caritasarbeit in der Jugendhilfe. Daher organisiert die Caritas Baden-Württemberg gemeinsam mit ihren Arbeitsgemeinschaften für Erziehungshilfe jedes Jahr das Caritas-Jugendforum – eine landesweite Plattform, bei der sich die Kinder und Jugendliche aus Einrichtungen der Erziehungshilfe austauschen können. Dieses Jahr fand das Treffen erstmals im Kinderdorf Sankt Josef in Unterriffingen statt.

Die teilnehmenden jungen Menschen sind im Alter zwischen zehn und 18 Jahren und engagieren sich in ihrer Einrichtung innerhalb der Jugendhilfe als Gruppensprecherin, Kinder- und Jugendvertreter, Heimbeirat oder Vertrauensjugendliche. Zu Beginn dieses Jahres sprachen sich die Verantwortlichen jedoch gegen eine Präsenzveranstaltung aus. Das Jugendform solle digital oder „hybrid“ stattfinden.

So wurde für alle Beteiligte ein neuer Weg beschritten, ein digitales Format des Jugendforums geplant und vorbereitet. Im Kinderdorf selbst wurde eigens ein regelrechtes Sende-Studio aufgebaut. Das technische Equipment lieferte ein Veranstalter aus der Region, finanziell ermöglichte dies ein Sponsor. Zusammen mit diesem Profi machte sich die Planungsgruppe des Kinderdorfes, in enger Kooperation mit den beiden Referentinnen der Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart, Steffanie Krauter und Julia Zeilinger, an die Arbeit und arbeitete ein Programm mit detailliertem Moderations- und Regieplan aus. Zwei Nachmittage online zu gestalten erforderte sehr viel Vorarbeit für Film- und Bildbeiträge, unterschiedliche Einblendungen, Grafiken sowie Tools für Darstellungen und interaktiver Kommunikation.

Parallel liefen die Vorbereitungen der sechs angemeldeten Workshops, die aus den teilnehmenden Einrichtungen moderiert wurden. Darunter wurden Themen behandelt wie „Du bist was Du isst.. wer bist Du?“ oder „Unser Beitrag zum Klimaschutz – Wie werden unsere Wohngruppen nachhaltiger?“ sowie „Willkommen in der Pampa – Leben in einer Jugendhilfeeinrichtung auf dem Dorf – lustig oder frustig – wie geht es uns damit?“ Weitere Workshop-Themen waren „Mein Zimmer meine Privatsphäre?!“ sowie „Sind dies wirklich unsere Regeln“ und „Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen! Das Leben ist schön“.

Die Veranstaltung begann pünktlich um 14 Uhr, nachdem alle angemeldeten Teilnehmer der großen Zoomkonferenz beigetreten waren. Die Medien-AG des Kinderdorfes präsentierte einen neu produzierten Film über die Einrichtung mit ihren sieben Wohngruppen.

Danach ging es los mit den Workshops und die jungen Teilnehmer diskutierten sehr engagiert. Sie mussten förmlich aus ihren digitalen Besprechungen herausgerissen werden um sich zum Abschluss des ersten Tages nochmals im digitalen Plenum zu treffen.

In der Reithalle des Kinderdorfes gab es am Abend für alle Kinder und Jugendlichen des Kinderdorfes und ihre Betreuer ein Abend-Event mit Informationen zum Jugendform sowie einem kleinen Showprogramm, zu welchem auch Eltern und Sorgeberechtigte online dazugeschaltet waren. Natürlich wurden strenge Hygieneauflagen eingehalten und alle Teilnehmer waren negativ getestet.

Am zweiten Tag wurden in den fortgeführten Workshops Handlungsempfehlungen erarbeitet, die am frühen Abend im Plenum ebenso digital präsentiert wurden. Hierzu waren Gäste eingeladen, an welche die Botschaften wie auch Fragen gerichtet wurden. Als Gäste zugeschaltet waren unter anderem Jutta Funk, Leiterin des Geschäftsbereichs für Jugend und Familie des LRA Ostalbkreis, Joachim Herchert, Landesjugendamt/KVJS Baden-Württemberg, Gunter Bühler, Bürgermeister der Stadt Bopfingen, Detlev Wiesinger, Geschäftsführer der Franz von Assisi Einrichtungen Ostwürttemberg, sowie Einrichtungsleiter mehrerer Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe in Baden-Württemberg.

Die Erwachsenen nahmen Stellung zu den Handlungsempfehlungen der jugendlichen Teilnehmer und beantworteten ergänzende Fragen der Moderatorinnen.

Mit einer bunten digitalen Abschlussauswertung (Mentimeter-Umfrage) und einer Fotogalerie über die zurückliegenden beiden Tage endete das 13.Caritas-Jugendforum. Kinderdorfleiter Erich Staudenmaier sprach ein großes Kompliment und Dankeschön an alle aktiven Mitwirkenden vor und hinter den Kameras aus.

Jährlich findet das Caritas-Jugendforum in einer gastgebenden Einrichtung statt, in welche aus ganz Baden-Württemberg rund 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene anreisen. Bereits im Jahr 2020 hätte das Kinderdorf Sankt Josef in Unterriffingen diese Veranstaltung ausgetragen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde es abgesagt und auf 2021 verschoben.