Das Jahreskonzert der Musikkapelle Baldern hat unter dem Motto „Musikalische Reise durch Europa“ gestanden. Der Vorsitzende Karl-Josef Rupp hat eine Fahrt zu den schönsten Plätzen Europas angekündigt, die die Musikkapelle mit bunter und vielfältiger Blasmusik beschreiben werde.

Schon mit dem ersten Takt des Jugendorchesters begann der musikalische Rundflug mit der Popballade „Heal The World“ sogar über unseren Kontinent hinaus. Beeindruckend vorgetragen wurde „What a wonderful World“ und bei „Rhythm of the world“ konnten die Gäste sogar afrikanischen Takte heraushören. Dann landeten die jungen Musiker mit ihrer Dirigentin Sophie Hurler mit der „Europa Hymne“ auf unserem Kontinent. Durch Beifall verlangte das Publikum Zugabe – das Jugendorchester bot das „Deutschlandlied“ und einen beschwingten Marsch zum Mitsingen dar.

Die Musikkapelle Baldern mit ihrer Kapellmeisterin Carina Deißler setzte die Reise mit der Ouvertüre „City Impression“ fort und streifte dabei lebensfreudig durch die Atmosphäre der großen Städte Europas. Mit dem Werk „Cataluna“ folgte ein Zwischenstopp in Katalonien mit seinem warmen Klima und seiner imposanten Hauptstadt Barcelona. Im quirligen Italien angekommen, wurden die Besucher mit „Viva Belcanto triumphal empfangen. Weiter ging es mit „Irish Castle“, bei dem die Zuhörer die Sage von der grünen Insel musikalisch mitfühlen konnten. Die „Kleine ungarische Rhapsodie“ versetzte den ganzen Saal in die ungarische Puszta. Mit dem fetzigen Konzertmarsch „Salemonia“ ging die Reise weiter an den Bodensee. Mit dem „Radetzkymarsch“ zum Mitklatschen gelang der Musikkapelle der Sprung nach Österreich. Dort gilt er als eine der heimlichen Hymnen.

Für den Blasmusikverband Ostalbkreis konnte Roland Haag Jonas Lang und Daniel Burkert für zehn Jahre aktives Spielen ehren. Die D3-Ehrung erhielten Leonie Weizmann, Mona Weizmann und Anna Botschek.