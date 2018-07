Eine Gartenliege als Abschiedsgeschenk

Zum Ende des Schuljahres ist mit Ingrid Haberland ein Urgestein der Schule am Ipf in den Ruhestand verabschiedet worden. 33 Jahre ihres Lehrerinnendaseins verbrachte sie an der Schule, der früheren Grundschule Stadtmitte. Zuvor unterrichtete sie an der Grundschule Kerkingen und der Grundschule Oberdorf. In einer Feierstunde nahm die Schulgemeinschaft Abschied von der Lehrerin. Die Kinder ihrer vierten Klasse gaben in selbst erdachten, lustigen Sketchen Einblicke in die letzten zwei Schuljahre. Lieder des Schulchors und des Lehrerchors umrahmten die Feier.

Die offizielle Verabschiedung in den Ruhestand übernahm Schulleiter Lothar Doppelbauer. Er bezeichnete die zukünftige Pensionärin als eine Lehrerin mit Leib und Seele, die stets offen für Neues war und ständig nach Wegen suchte um die ihr anvertrauten Kinder optimal zu fördern. Sie war nicht nur bei den Kindern beliebt, sondern auch im Kollegium und bei den Eltern, so Doppelbauer. Um sich im Ruhestand mehr Ruhe zu gönnen, schenkte ihr die Schulgemeinschaft zum Abschied eine Gartenliege.