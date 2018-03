Zwischen Samstag, 13. Januar, und Mittwochmittag um 13 Uhr sind Unbekannte in ein Gartenhaus in den Kräutergärten in Oberdorf eingedrungen. Dabei haben die Täter einen neuen Viking-Rasenmäher und ein Stromaggregat der Marke Beckum entwendet.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 1300 Euro. Hinweise auf den Täter beziehungsweise das Diebesgut nimmt der Polizeiposten Bopfingen, unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.