Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Samstag in den Imbiss Am Heidbach eingebrochen.

Der Täter muss sich dabei verletzt haben, die Polizei stellte entsprechende Spuren fest. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiposten Bopfingen.