Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Oberdorf haben die unbekannten Täter Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1000 Euro erbeutet. Die Einbrecher waren nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 10.20 Uhr, in das Gebäude eingedrungen und hatten alle Räume durchsucht. Der Sachschaden, den die Täter hinterließen, beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.