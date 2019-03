Ein zaubernder Theologe in der Stadtkirche

Der Altarraum der Stadtkirche Bopfingen hat sich in eine große Zauberbühne verwandelt. Zauberkünstler Karsten Strohäcker verbindet die Botschaft der Bibel mit Akrobatik und magischen Momenten.

Außergewöhnlich humorvoll, außergewöhnlich erfrischend: Selten ist die Botschaft der Bibel so kunstvoll und magisch in Szene gesetzt worden, wie durch Mr. Joy alias Karsten Strohäcker. Der studierte Theologe und Religionswissenschaftler hat sich voll und ganz der Zauberkunst verschrieben. Strohäcker zaubert aber nicht nur gerne, sondern sucht den direkten Kontakt zu seinem Publikum. Jeder einzelne soll sich von seiner Botschaft angesprochen fühlen. Und so jongliert Mr. Joy mit Bällen und Feuer, schwebt auf dem Einrad durch den Altarraum oder zersägt eine Zuschauerin.

Strohhäckers zentrale Themen sind Glauben und Vertrauen. „Glaube nur was du siehst – oder auch nicht siehst. Vertraue auf das Wort Gottes.“ Das sind die kurzen, eindringlichen Botschaften, die Strohäcker in seiner Show einbaut und die in den Köpfen seines Publikums nachhallen sollen.

Bei einer Jonglage mit Bällen erzählt Strohäcker zum Beispiel die Geschichte von Jesus so bildhaft, dass sie keiner der Anwesenden so schnell vergisst. Humor kommt beim Magier und Akrobaten auch nicht zu kurz. Strohäcker agiert nicht aufdringlich, keiner muss auf die Bühne, der nicht will. Am Ende steht immer der Gast im Mittelpunkt der licht- und farbenfrohen Show und bekommt den Applaus der Zuschauer.

„Eine solche Show hat es in unserer Stadtkirche noch nie gegeben“, sagt der zweite Vorsitzende der evangelischen Kirchengemeinde Bopfingen, Oliver Hornung. An die 200 Besucher haben sich für mehr als eineinhalb Stunden in eine Welt der Illusionen und Wahrheiten entführen lassen, um die christliche Botschaft von ihrer anderen, der künstlerischen, humorvollen und magischen Seite kennenzulernen.