Ein musikalisches „Dolce Vita“

Auch bei der elften Auflage war das „Easy“ Sommerkonzert der Musikschule Bopfingen wieder Garant für beste und kurzweilige Unterhaltung. Verschiedene Solis, vorgetragen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Vom „Elsässer Bauerntanz“ des Inklusiven Ensembles bis zum Pop-Hit „Havanna“, von der „Kalinka und Sunny Samba“ bis zu Chansons und Swing – nach dem Motto „Alles außer Klassik“ hatte das abwechslungsreiche Programm für jeden Musikgeschmack ein passendes Stück parat.

In ihrer Begrüßung animierte die Vorsitzende des Fördervereins Ulrike Bortolazzi die Besucher, sich treiben zu lassen und die lockere Atmosphäre zu genießen. Neben heißen Rhythmen und tropischen Temperaturen gab’s leckere Häppchen und kühle Getränke.

Musikalisch wurde der Abend von Rochus Lechler eröffnet. Am Klavier begleitet von Gebhard Schmid begeisterte der Trompeter bei seinem voraussichtlich letzten Auftritt in der Musikschule mit „Yankele“, einem Klassiker der Klezmer-Musik.

Ansonsten blieb der erste musikalische Block den Anfängern und Neulingen der Musikschule vorbehalten. Mit anspruchsvollen Stücken wie dem Pop-Hit „Havanna“, dem witzigen „Dr. Faust“ oder dem Klassiker „Für Elise“, statt Klavier mit der Gitarre intoniert, konnten auch die Nachwuchskünstler ihr Publikum durchaus begeistern. Toll auch der aus „Titanic bekannte Folk-Klassiker „Londonderry Air“, der zum Träumen einlud.

Mit dem „Elsässischen Bauerntanz wurde der zweite Block vom Inklusiven Ensemble eröffnet. Es folgten verschiedene Soli´s, die die gesamte Bandbreite der musikalischen Ausbildung abbildeten. Egal ob Klavier, Violine, Orgel, Schlagzeug, Trompete oder Gesang, dank der hohen Qualität der musikalischen Ausbildung zogen die Interpreten die Zuhörer in ihren Bann.

Der dritte Block des über dreistündigen Programms beim Easy-Konzert wurde von den Percussions- und Akkordeonensembles gestaltet. Vor allem ihr gemeinsamer Auftritt begeisterte die Zuhörer. Bei den abschließenden Auftritten der neu gegründeten „Easy-Band“ sowie der „Lehrerband“ wehte ein kräftiger Hauch des französischen Lebensgefühls „Le savoir-vivre“ durch das Foyer der Grundschule am Ipf in Bopfingen.

Mit ihren Interpretationen von Edith Piafs „Padam“, „La vie en rose“ oder „Milord“ als Zugabe, Nora Jones´ „Ain´t she sweet und „Don´t no why“, „Je Veux“ von Zaz oder Joe Dassins „Les Champs-Elysées“ sorgten sie für das berühmte i-Tüpfelchen und setzten so diesem besonderen Abend die Krone auf – passend zum 40-jährigen Jubiläum der Musikschule Bopfingen.