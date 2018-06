Ein Auftaktspiel zum Vergessen

Freude sieht anders aus. Das Auftaktspiel der Deutschen Fußballnational-Mannschaft bei der WM 2018 in Russland hat die Fans in der Ipf-Arena in Bopfingen ernüchtert. Viele verließen bereits nach der ersten Halbzeit frustriert das Public-Viewing in der Jahnturnhalle, so dass am Ende an die 180 Fans übrigblieben. „Ich glaube, die haben schon geahnt, was auf sie zukommt“, meinte Bürgermeister Gunter Bühler, der kopfschüttelnd die Partie gegen Mexiko verfolgte. Die Ipf-Arena in der Jahnturnhalle gab dagegen ein überaus imposantes Bild ab: Dutzende von Nationalflaggen hängen von der Hallendecke und auf einer überdimensionalen Leinwand können die Besucher der Ipf-Arena das Spiel miterleben – was bestimmt ein Erlebnis wäre, wenn die Deutschen besser gespielt hätten. So aber blieben nur enttäuschte und ratlose Fans zurück. Foto: Bauch (mab)