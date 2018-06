Ein Abend der großen Gefühle

Gesang verbindet und das Frühjahrskonzert des Kolpingchors Bopfingen gleich noch mehrere Chöre zusammen. Das Publikum ließ sich von den erfrischenden Darbietungen der Sängerinnen und Sänger mitreißen.

Ausdrucksstarke Männerstimmen, harmonische Liedinterpretationen und gesangliche Vielfalt: Beim Frühjahrskonzert des Kolpingchors Bopfingen stand der Chorgesang in allen Variationen im Mittelpunkt der Veranstaltung in der Aula des Ostalbgymnasiums Bopfingen. An die 200 Besucher des Konzerts hörten ein abwechslungsreiches Programm.

Vier Chöre zeigen sich gut gestimmt

Neben dem Gastgeber, dem Kolpingchor Bopfingen, präsentierten sich die Gastchöre, der Liederkranz Bopfingen, die Sängerfreunde Kerkingen sowie die Young Voices aus Kerkingen in einer erfrischenden Sangeslaune. Besonders auffällig waren die kräftigen Stimmen der reinen Männergesangsgemeinschaft des Kolpingchors Bopfingen. Beim „Ave Maria no Morro“, gesungen auf portugiesisch, und „Ave Maria der Berge“, einer gelungenen und gefühlvollen Soloeinlage von Thomas Schmidle, zeigte der Männerchor sein ganzes Können.

Wie viel Spaß man beim gemeinsamen Chorgesang haben kann, zeigte der Kolpingchor zusammen mit den Sängerfreunden bei den „Melodien zum Verlieben“. Die Evergreens aus den 20ern des vergangenen Jahrhunderts rissen auch das Publikum mit, das mit Freude die bekannten Melodien mitsang. Am Ende des 20er-Jahre-Medleys ließ der Kolpingchor das Lied „Das ist der Frühling von Berlin“ hören und erntete für die Darbietung begeisterten Applaus vom Publikum. Was selten vorkommt: Noch vor Beginn der Konzertpause forderten die Zuhörer frenetisch eine Zugabe. Diesem Wunsch kam der Kolpingchor nur zu gerne nach.

Dank an den langjährigen Chorleiter Raimund Veil

Nach der Pause, in der für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt wurde, knüpfte das Frühjahrskonzert dort an wo es aufgehört hatte. Gesangliche Darbietungen auf hohem Niveau mit großem Unterhaltungswert. Die Bandbreite reichte dabei von Klassisch bis Modern und Populär.

Das Frühjahrskonzert war auch ein Dankeschön an den langjährigen Dirigenten des Kolpingchors, Raimund Veil, der angekündigt hatte, sein Amt nach 30 Jahren als Chorleiter bald ruhen lassen zu wollen.

Das hat beim Kolpingchor und bei den befreundeten Chören großes Bedauern ausgelöst, aber es klang auch Verständnis für die Entscheidung von Veil durch.

Die musikalische Leitung beim Liederkranz Bopfingen hatte Anne Hiesinger-Lutz und Matthias Wolf bei den Sängerfreunden Kerkingen und den Young Voices, der auch begleitend am Piano tätig war.