Pfui, Spinne: 61-Jähriger findet eine Vogelspinne in seiner Wohnung

Am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr hat ein 61-Jähriger in seiner Wohnung in der Tonnenbergstraße eine Vogelspinne entdeckt. Um den ungebetenen Gast loszuwerden, verständigte er die Polizei. Die angerückten Beamten des Ellwanger Polizeireviers fingen die Spinne ein und verfrachteten sie fachgerecht in einer Styroporbox zur Dienststelle.

Das Veterinäramt konnte sie bei einer Privatperson unterbringen, die sich vorerst um das Tier kümmern werde. Die Polizei mutmaßt, dass die Vogelspinne einer Person aus dem näheren Umkreis des Fundortes gehört. Der Besitzer wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen in Verbindung zu setzen.