Ein Autofahrer hat am Dienstagabend einen dreisten Dieb beobachtet und die Polizei verständigt. Ein 54-jähriger Mann nahm von einem am Fahrbahnrand der Industriestraße in Flochberg abgestellten leeren Sattelauflieger sechs Kanthölzer, verlud sie in sein Auto und fuhr davon.Der Mann muss jetzt mit einer Diebstahlanzeige rechnen.