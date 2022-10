Dramatisches Ensemble: Vorverkauf „Das Ding der Nibelungen“ startet

Das Dramatische Ensemble (DE) startet am 11. Oktober den Vorverkauf für „Das Ding der Nibelungen“. Die Heldenkomödie von Ingo Sax ist vom 18. bis 20. November im Nördlinger Stadtsaal Klösterle zu erleben. In diesem Jahr gibt es keine Preiserhöhung: Stattdessen geht das DE mit den Ticketpreisen runter.

„Alle haben unter steigenden Preise zu leiden, da möchten wir wenigstens die Theaterfans ein bisschen entlasten“, erklären die Vereinsvorsitzenden Ulrich Klieber und Gerhard Munk. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt für Studenten, Schüler, Arbeitslose und Menschen mit Schwerbehinderung (100 Prozent) neun Euro. Die Preise sind damit gegenüber der letzten großen DE-Produktion vor der Corona-Zwangspause, „SoxellSO“ von 2019, gesunken.

Michael Eßmann führt Regie beim Stück um Siegfried, Brunhild, Drachen, Zwerge und Co., das sich ironisch an die Nibelungensage anlehnt. Eßmann, der bereits bei zahlreichen DE-Produktionen wie Goetz!, Amphytrion, Oskar oder Don Quijote die Spielleitung innehatte, freut sich darauf, mit der Persiflage um Helden und Schurken wie Siegfried, Brunhild, Kriemhild und Hagen wieder die große DE-Truppe zu versammeln. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr Franziska Baumann, Mirjam Berg, Felix Bräu, Uli Bühler, Georg Deffner, Antonia Eßmann, Franziska Eßmann, Rike Gassmann, Bettina Greno, Gusti Greno, Emil Hampp, Christian Herzig, Vincent Herzig, Steffen Höhn, Jutta Hummel, Silke Kilian, Laura Llorada, Ludwig Müller, Gerhard Munk, Marcus Prügel, Sarah Prügel, Diana Schmidt, Theresa Schneid, Mareike Tegeler, Kai Weeber und Jutta Weeber.

Die Aufführungen sind am Freitag und Samstag, 18. und 19. November, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 20. November um 15 Uhr im Stadtsaal Klösterle Nördlingen. Karten sind erhältlich bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen, Marktplatz 2, Telefon 09081/84-116 sowie auf der Homepage www.dramatisches-ensemble.de