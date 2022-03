Dirigent des Musikvereins Aufhausen erhält Dirigentennadel in Silber

Der Musikverein Aufhausen hat bei der Generalversammlung auf ein sehr stark durch Corona geprägtes Jahr 2021 zurückgeblickt. Zu den Höhepunkten der 19 Auftritte des vergangenen Jahres zählte der Vorsitzende Berthold Häußler den Auftritt zur „kleinen Ipfmesse“ im Stadtgarten in Bopfingen und die Auftaktveranstaltung zur Sommerveranstaltungsreihe im Stadtgarten zusammen mit den Musikvereinen Stadtkapelle Bopfingen und Musikkapelle Baldern. Etwas Besonderes waren auch die ausgedehnten Ständchen bei Tom Perry in Nördlingen und bei Ehrenmitglied Eugen Abele zu seinem 70. Geburtstag.

Das jährliche Maifest und das geplante Herbstkonzert konnten allerdings schon zum zweiten Mal nicht stattfinden. Zeitweise sehr schwierig war es gerade in der Jugendausbildung aufgrund von Präsenzverboten im neu begonnenen Bereich der musikalischen Frühförderung von vier bis sechs Jahren, aber auch beim Flötenunterricht und im Instrumentalunterricht. Die Freude am Spielen, Singen und am Bewegen soll laut Jugendleiterin Anja Kaufmann jetzt wieder im Vordergrund stehen.

In vier strahlende Gesichter konnte Vorsitzender Häußler bei der Übergabe der D1-Nadeln an die Nachwuchsmusiker blicken. An der D1-Prüfung an der Musikschule Bopfingen nahmen Paula Klasche, Hannes Klasche, Leon Schmid und Philipp Waibel erfolgreich teil.

Für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden geehrt: Günter Bannert, Joachim Bahmann, Selina Baumhakl, Sophia Enzi, Christoph Kaufmann, Irene Kaufmann, Ulrich Kaufmann und Elisabeth Keil.

Für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Horst Bannert, Sabine Kleebauer,Reinhold Kuchler, Hildegard Ladenburger, Anton Mangold, Eugen Regele, Franz Rinn, Margit Scharschug, Günther Schönmetz, Rosemarie Vaas, Günter Vossler, Manfred Vossler, Günter Waibel, Verena Waibel und Josef Wolf. Die Geehrten erhielten eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Gerne bedankte sich Häußler auch bei den Marketenderinnen Birgit Tuffentsammer und Helga Häußler für 30 gemeinsame aktive Jahre als Begleitung des Schellenbaumes bei den vielen Umzügen und die langjährige Unterstützung bei den Maifesten, Vereinsfesten und Konzerten mit ein paar Blumen und einer Urkunde.

Der Kreisverbandsvorsitzende Hubert Rettenmaier ehrte für 20 Jahre aktive Tätigkeit Jennifer Bahmann, Julia Bannert, Philipp Bannert, Daniela Häußler, Ramona Keil und Andrea Stempfle.

Für 40 aktive Jahre bekamen Bernd Klasche, Matthias Klasche und Michael Klasche die BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief verliehen.

Unter großem Beifall der Anwesenden erhielt Michael Klasche zusätzlich die Dirigentennadel in Silber mit Urkunde für 15-jährige Tätigkeit als Dirigent beim Musikverein Aufhausen.