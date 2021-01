Digitale Mitmach-Aktion für alle Viertklässler

Der Tag der offenen Tür der Realschule Bopfingen mit vielen Mitmach-Aktionen kann dieses Jahr aus den bekannten Gründen nicht stattfinden. Daher schafft die Realschule Bopfingen mit ihren digitalen Mitmach-Aktionen auf der Homepage eine Möglichkeit für alle interessierten Viertklässler, Viertklässlerinnen und deren Eltern, die Schule besser kennenzulernen.

Ab dem 26. Januar erscheinen wöchentlich bis Mitte März mehrere Mitmach-Videos. Kinder, die Lust haben, können dazu einen Laufzettel herunterladen und ausdrucken, dürfen den Laufzettel ausfüllen und sich die Teilnahme an den digitalen Mitmach-Aktionen von ihren Eltern bestätigen lassen. Am Ende der Aktion haben die Kinder die Gelegenheit, ihren Laufzettel per Post oder E-Mail an die Realschule Bopfingen zu senden und an einem Gewinnspiel teilzunehmen.