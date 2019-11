Diebin bestiehlt 77-jährigen Senior

Ein 77-jähriger Bopfinger ist am Samstagvormittag Opfer einer unbekannten Diebin geworden.

Der Mann saß zwischen 11.15 und 11.30 Uhr in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz am Ipftreff. Dort wurde er von einer Frau angesprochen, die ihm eine Spendenliste ins Fahrzeug reichte und ihn in ein Gespräch verwickelte. Erst zu Hause stellte der Mann fest, dass ihm rund 300 Euro entwendet worden waren. Die Unbekannte hat schwarze lange Haare und trug eine dunkle Jacke.