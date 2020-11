In der Ipfstraße in Bopfingen ist zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ein Kaugummiautomat gewaltsam aufgebrochen worden. Einen weiteren Automatenaufbruch stellte man in der Schillerstraße fest. In beiden Fällen wurde der Inhalt der Automaten entwendet. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.