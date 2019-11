Dieb stiehlt Zigarettenschachteln

Zigarettenschachteln im Wert von rund 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in einem Discounter in der Neue Nördlinger Straße gestohlen. Der Dieb hatte an der unbesetzten Kasse das Rolladengitter per Knopfdruck geöffnet und die Zigarettenschachteln entnommen.

Kurz danach wurde der Täter mit einem Komplizen auf einem nahegelegenen Parkplatz in einem schwarzen VW Golf mit georgischem Kennzeichen gesehen. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Täter davongefahren, eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Der Haupttäter war zwischen 30 und 35 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, leicht untersetzt und mit einem hellen Pullover bekleidet. Der Mittäter schien etwas jünger, war gleich groß, schlank, hatte kurze Haare und trug einen dunklen Pullover.

Die Ermittlungen dauern an.