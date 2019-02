Dieb räumt Kasse leer, geht aber leer aus

Ein Verkaufsgespräch im hinteren Ladenbereich nützte ein unbekannter Täter gestern Abend, kurz vor 16.30 Uhr, offensichtlich schamlos aus. Er machte sich an der geöffneten Ladenkasse zu schaffen und entnahm Geldscheine im Wert von mehreren Hundert Euro.

Während der Ladenbesitzer in diesem Moment dazukam, entledigte sich der Dieb jedoch des Geldes wieder. Er warf die Scheine in einen Korb im Geschäft und flüchtete aus der Baldinger Straße in Richtung Marktplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb jedoch erfolglos.

Dem äußeren Erscheinungsbild nach soll es sich um einen 185 Zentimeter großen Mann, mit eventuell süd-ost-europäischer Herkunft, gehandelt haben. Er trug ein graues Sweatshirt mit dunkler Hose und dunkler Jacke.