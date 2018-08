Dieb bricht in Tankstelle ein und stiehlt Zigaretten und Schnaps

Über ein aufgehebeltes Tor ist ein Dieb in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tankstelle in der Aalener Straße in Bopfingen eingebrochen. Er stahl mehrere Flaschen Spirituosen und einige Stangen Zigaretten.

Wie die Polizei berichtet richtete der Dieb dabei von rund 800 Euro an. Das sei die vorläufige Schätzung, so die Polizei. Der Einbruch wurde zwischen den Öffnungszeiten begangen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Zeit ab 22 Uhr am Sonntag bis zum Montagmorgen etwas beobachtet hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen können, soll sich bei den Beamten melden.