Dieb beklaut Geschäft gleich zwei Mal am selben Tag

In einem Lebensmittelmarkt in der Innenstadt wurde am Dienstagabend ein Ladendieb erwischt. Der Mann hatte eine Packung Weißwürste geklaut und sich aus dem Markt geschlichen. Wie die Polizei mitteilt, blieb die Fahndung trotz einer Personenbeschreibung nach dem Täter zunächst erfolglos.

Offensichtlich nach dem Motto, „Gelegenheit macht Diebe“, kehrte der mutmaßliche Beschuldigte nur kurze Zeit später erneut zurück. Beim zweiten Versuch, wieder Nahrungsmittel aus dem Laden zu bringen, ohne diese zu bezahlen, konnte der 41-Jährige schließlich der Polizei übergeben werden. Insgesamt steckte der 41-Jährige zwei Packungen Nahrungsmittel im Gesamtwert von knapp sechs Euro ein.